На Северном объезде Новосибирска обнаружили мужчину без штанов

В районе Северного объезда Новосибирска был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии и без брюк, о чем сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Согласно информации, предоставленной российским изданием, внешний вид найденного на трассе человека свидетельствовал об истощении, а на его теле были заметны многочисленные синяки.

Мужчина пояснил свое состояние, сказав, что ему 40 лет и он покинул «рабочий дом». Неравнодушные жители вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

