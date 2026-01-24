Гордость Подмосковья: Андрей Воробьев рассказал о дроне, который школьники показали Путину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале проинформировал, что президенту РФ Владимиру Путину в МФТИ продемонстрировали беспилотный летательный аппарат, разработанный и собранный учениками Физтех-лицея.

Глава региона отметил, что авторами проекта стали старшеклассники Давид Сафаров, Андрей Дятлов, Евгений Назаров и Артем Чернышев.

С данной разработкой команда уже принимала участие в прошлогодних международных соревнованиях FIRA Air, которые проходили в Иране. В настоящее время лицеисты активно готовятся к новому турниру, конструируя усовершенствованную модель БПЛА.

«Горжусь тем, какие талантливые ребята учатся в нашем Подмосковье и от всей души желаю победы на предстоящих соревнованиях!» — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ключевой функцией дрона является прохождение сложной трассы в полностью автономном режиме. Ему необходимо преодолеть серию специальных ворот и других препятствий, следующих по определенной траектории, которая меняется с каждой новой попыткой, что требует от аппарата гибкости и точности алгоритмов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».