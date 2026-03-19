Горит дом — горит надежда: срочник из ХМАО пытается разобраться, почему лишился очереди на жилье после пожара у отца

Военнослужащий Иван Варнаков, проживающий в поселке Тундрино, второй год не может получить квартиру как нуждающийся в улучшении жилищных условий, сообщил muksun.fm. Его брат Андрей рассказал, почему семья срочника вынуждена бороться.

В распоряжении Муксун.fm есть документ. В нем указано, что Иван стал в очередь на получение жилья в июне 2023 года. Он занял 18-ю позицию. На недвижимость был вправе рассчитывать как малоимущий. В середине 2024 года молодого человека исключили из очереди. О решении он узнал из уведомления местной администрации.

По информации Андрея, к моменту снятия с очереди перед его братом осталось несколько человек, которые должны были получить квартиру. Узнать причины решения было проблематично.

«Администрация нам ничего не поясняла вообще, я решил сделать запрос через губернатора и через прокуратуру с просьбой разобраться с этой ситуацией. Запрос к губернатору послали обратно на администрацию, и она мне отвечала такими же уведомлениями — то, что его сняли в связи с такой-то статьей, а пояснения нет», — рассказал Андрей в беседе с корреспондентом Муксун.fm.

Андрей рассказал, что выяснил причину. Его брат прописан в доме своего отца. Однако дом горел и не пригоден к жизни. Собеседник отметил, что его брат не располагает материальной возможностью приобрести жилье. Он высказал мнение, что некоторые граждане поступают непорядочно. По его мнению, они целенаправленно по низкой цене покупают квартиры или комнаты в аварийном доме, а потом при расселении получают хорошее жилье. По мнению брата, никто не обращает внимание, есть ли недвижимость у их родителей.

«А у нас, говорю, какое-то… кинули так, не знаю, неприязнь или что…» — поделился Андрей.

По данным Андрея, надзорное ведомство выявило нарушение и вынесло представление об его устранении.

В администрации Муксун.fm разъяснили, что Иван сможет восстановиться в очереди лишь после оформления всех требуемых документов. В мэрии отметили, что при первой подаче документов были предоставлены не все справки. Брат отрицает информацию. По его мнению, о необходимости других документов не информировали. В администрации предлагают стать в очередь снова, но Андрей выступает против — он считает, что теперь жилье могут предоставить вне очереди.

«На такой вариант я не буду соглашаться, потому что всего хватило в первый раз… Они просто пытаются выкрутиться из этой ситуации, я считаю. Буду ждать от прокуратуры дальнейших действий, буду ждать огласки от СМИ», — заключил Андрей.

