В Подмосковье из аварийного жилья по народной программе переехали более 30 тыс. жителей

В Подмосковье по народной программе за пять лет из аварийного жилья в новое переехали более 30 тыс. человек, в общей сложности было расселено более 500 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

До 2032 года планируется расселить еще почти 43 тыс. человек из 700 тыс. кв. м жилищного фонда. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов подчеркнул, что решение жилищных проблем граждан является одним из приоритетов народной программы «Единой России». По его словам, регион является лидером по этому показателю в России.

«Вместе с Минстроем РФ, фракция «Единая Россия» в Госдуме продолжает прорабатывать законодательные инициативы, призванные донастроить программы переселения. Одна из них, например, усовершенствует порядок расчета компенсации за изъятие аварийного жилья при переселении», — дополнил депутат.

Программа позволяет жителям и расширить жилплощадь. Так, например, жительница Электрогорска Олеся Злобова вместе с семьей смогла переехать в квартиру, площадь которой вдвое превышала прежнюю. Вера Анатольевна из Котельников получила благоустроенную квартиру в новостройке в микрорайоне Парковый.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что самым востребованным способом переселения из аварийного жилья являются жилищные сертификаты.

