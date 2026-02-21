Горячее без масла, сухоядение и икра: как питаться в Великий пост — расписание по неделям

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля. Для тех, кто намерен соблюдать его по всем правилам, важно понимать, что строгость питания меняется в зависимости от недели. Особенно насыщен ограничениями первый этап, затем расписание становится более размеренным, а ближе к Пасхе вновь появляются послабления, сообщил tagilcity.ru.