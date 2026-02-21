Горячее без масла, сухоядение и икра: как питаться в Великий пост — расписание по неделям
Великий пост 2026: полный календарь питания по дням с 23 февраля по 11 апреля
Фото: [Медиасток.рф]
Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля. Для тех, кто намерен соблюдать его по всем правилам, важно понимать, что строгость питания меняется в зависимости от недели. Особенно насыщен ограничениями первый этап, затем расписание становится более размеренным, а ближе к Пасхе вновь появляются послабления, сообщил tagilcity.ru.
Первая седмица (23 февраля — 1 марта) — время самого строгого воздержания
Этот период задает тон всему посту. В первые дни рекомендуется максимально ограничить себя в еде.
- 23 февраля, понедельник (Чистый понедельник) — рекомендуется полное голодание, допускается только вода.
- 24 февраля, вторник — можно горячую пищу без добавления масла.
- 25 февраля, среда — сухоядение: разрешены хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи.
- 26 февраля, четверг — снова горячее без масла.
- 27 февраля, пятница — сухоядение.
- 28 февраля, суббота — горячая пища с растительным маслом.
- 1 марта, воскресенье — также допускается горячее с маслом.
Фото: [Медиасток.рф]
Со второй по пятую неделю (2 — 29 марта) режим становится более привычным
В этот период расписание повторяется из недели в неделю:
- понедельник, среда, пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — горячая пища без масла;
- суббота и воскресенье — горячее с растительным маслом.
Фото: [Медиасток.рф]
Шестая седмица (30 марта — 5 апреля) — приближение праздников
- 30 марта — 3 апреля — питание по обычному графику.
- 4 апреля, суббота (Лазарева суббота) — разрешается рыбная икра.
- 5 апреля, воскресенье (Вербное воскресенье) — можно есть рыбу.
Завершится пост 11 апреля, а уже 12 апреля православные встретят Пасху.
Ранее протоиерей Козлов высказал мнение, что застолья 23 февраля не актуальны из-за начала Великого поста.