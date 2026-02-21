Отпраздновать, но не согрешить: священник советует верующим перенести застолье в честь 23 февраля на другой день

Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал РИА Новости, как правильно провести День защитника Отечества, который в нынешнем году совпадает с первым днем Великого поста.

Священнослужитель пояснил, что верующим в период Великого поста рекомендовано отказаться от некоторых продуктов: яиц, молока и продукции из него, мяса. В некоторые дни разрешено употреблять в пищу рыбу. Обсудить правила поведения поста стоит в индивидуальном порядке со священником, потому что его мера может меняться в зависимости от конкретных жизненных ситуаций.

По словам Козлова, в период поста важно акцентировать внимание на духовном трезвении и сосредоточении. Употребление алкоголя противоречит данной цели.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий. Конечно, возможны протокольные мероприятия: награждения, поздравления, возложение венков и так далее», — сказал протоиерей.

Священнослужитель отметил значимость праздника. В этот день он советует помолиться за тех граждан, которые стоят на защите священных рубежей Отечества, обратиться к ним с поздравительным приветствием. Для этого необязательно организовывать застолье с алкоголем.

Протоиерей Максим Козлов считает важным помолиться за тех, кто погиб во время выполнения боевого задания. Соотечественники проявляли мужество и смелость в разные исторические периоды.

«Но если уж хочется на эту тему собраться и посидеть, то сделайте это накануне, в последний день Масленицы (22 февраля). Даже церковные праздники переносят, если они приходятся на первую неделю Великого поста, потому что главным остается его духовный смысл», — заключил собеседник агентства.

