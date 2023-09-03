«Горький плод поражения»: Эксперт Ма Сяолинь рассказал, чем закончится СВО

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в авторском материале для издания « Global Times » поделился мнением о том, какую стратегию заняла Россия в зоне СВО, и насколько она является успешной.

«Россия использует свое географическое преимущество, чтобы попытаться заставить США и НАТО вкусить горькие плоды 20-летней войны в Афганистане, прежде чем в конечном итоге позорно отступить», - считает эксперт Ма Сяолинь

Эксперт Ма Сяолинь уверен, что Россия заняла оборонительную позицию и готова к длительному конфликту с Западом. Страна выбрала тактику ведения военных действий на истощение. Также российская армия надежно укрепила берег Днепра, построив три хорошо укрепленные линии обороны. Военные РФ заняли те позиции, с которых легко контролировать сухопутные войска.

Эксперт считает, что Запад был не готов к такому повороту событий. Политикам сложно скрыть свое разочарование, тем более, когда контрнаступление ВСУ идет третий месяц. За это время у армии Украины не было ни одно значимого успеха.

«Хотя общая мощь России не может конкурировать с мощью НАТО, у нее также есть преимущество победы в войне на истощение: стабильная и последовательная система принятия решений, достаточные запасы и производственные мощности военной техники, а также миллионы людей, движимых национализмом. Россия также имеет богатый опыт затяжных войн и войн на истощение и хороша в оборонительных контратаках», - считает эксперт Ма Сяолинь

Аналитик отмечает, что во время контрнаступления Украина потерла примерно 30 процентов от той техники, которую ей передало НАТО. Также есть много погибших, раненых солдат. Некоторые попали в плен, а кто-то деморализован. Эксперт считает, что преимущество России в зоне СВО очевидное.

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен спрогнозировал, удастся ли Украине захватить Крым.