Горнолыжная школа и лыжный клуб открылись в Шерегеше

В Шерегеше в торжественной обстановке открыли лыжный клуб Александра Бессмертных и горнолыжную школу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, лыжный клуб готов принять всех желающих россиян. Занятия будут проводить для детей и взрослых любого уровня спортивной подготовки. Для профессиональных спортсменов предусмотрены отдельные тренировки. В состав инструкторов школы вошли специалисты категорий A и B, учениками которых уже стали более 40 тыс. лыжников. Самые маленькие воспитанники — дети в возрасте от трех лет.

Издание отметило, что в клубе организован прокат беговых лыж с инструкторской, раздевалками, зоной хранения и мини-кафе. Парковочная зона рассчитана на большое количество посетителей.

«Опытные райдеры также найдут для себя интересные предложения, например, карвинг, фристайл или фрирайд с забросками на снегоходах, позволяющий ощутить всю мощь природы и адреналин свободного спуска», — рассказал руководитель горнолыжной школы УГМК Антон Жданов.

Спикер добавил, что опытных райдеров заинтересуют такие предложения, как карвинг, фристайл или фрирайд с забросками на снегоходах.

По информации Сибдепо, торжественное открытие клуба посетили ученики детской спортивной школы Таштагола. Они оценили преимущества освещенной трассы, которая стала логичным продолжением лыжного клуба. Организаторы уточнили, что трасса также подойдет для любителей активного отдыха.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области появится еще один горнолыжный курорт.