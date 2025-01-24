В Кемеровской области появится еще один горнолыжный курорт

Власти Междуреченска Кемеровской области заявили о планах по созданию в регионе еще одного горнолыжного курорта под названием «Черный салан». Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что его месторасположение будет находиться недалеко от Югуса.

Отмечается, что разработка плана горнолыжного курорта «Комплекс горы Черный Салан». начнется в 2026 году. Кроме того, важно разработать и удобную для туристов транспортную развязку, которая свяжет новый курорт с Югусом и Шерегешем.

Ранее сообщалось, что на базе СТК «Шерегеш» откроют лыжный клуб и термальный комплекс.