Горнолыжные курорты РФ становятся нерентабельными: эксперты назвали причины

Аналитики Strategy Partners пришли к мнению, что российские горнолыжные курорты в межсезонье недозагружены. Эксперты пояснили причины подобной тенденции, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты уверены, что рост заполняемости горнолыжных курортов позволил бы увеличить их среднегодовую загрузку и выручку. Для реализации цели важно, чтобы отдыхающие приезжали на курорты вне зимние месяцы. Партнер CMWP Марина Смирнова высказала мнение, что курорты РФ могли увеличить выручку до 80% при условии выравнивания цен. По мнению эксперта, уход от сезонности — это эффективный способ увеличить заполняемость до 60–75%. В настоящее время в несезон показатель достигает 55–65%.

Партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» компании Strategy Partners Елена Киселева высказала мнение, что меньше всего желающих посещать курорты зафиксировано весной и осенью. По данным эксперта, совокупный вклад лета, весны и осени в выручку отечественных курортов достигает 40–50%.

Консультант практики «Государственные и социальные инициативы» компании «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко назвала причины снижения интереса к горнолыжным курортам: слабое позиционирование, недостаточная инфраструктура и непопулярность среди россиян данного вида отдыха летом.

«На лыжах и сноубордах в стране катаются только 3% населения, в то время как в США — 10%», — отметила эксперт.

