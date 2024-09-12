В Шерегеше усилят меры безопасности отдыхающих
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На горнолыжном курорте «Шерегеш» появится новая служба безопасности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
У сотрудников службы безопасности будет специальная форма, чтобы их узнавали люди. В их обязанности войдет контроль ситуации на территории секторов «А» и «В». Таким образом, если на склоне произошел конфликт, один сотрудник передаст информацию об этом другому. В свою очередь тот будет действовать в зависимости от ситуации.
Если человек агрессивно настроен, то на горно-лыжный курорт пригласят сотрудников правоохранительных органов. Если поведение нарушителя не отличается дебоширством, с ним проведут профилактическую беседу, когда он спустится со склона. Директор «Дирекции курорта Шерегеш» Алексей Стоянов отметил, что действовать все будут строго в правовом поле.
«Скручивать никто никого не будет. Все будет в рамках правового поля», — уточнил Стоянов.
Горный патруль также будет взаимодействовать со спасателями, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь отдыхающим.
Ранее сообщалось, что в Шерегеше выпал первый снег, чтобы вызвало положительные эмоции у кузбассовцев.