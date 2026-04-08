«Идеально для семейного отдыха»: почему депутат Чаплин советует поехать в Коломну и Зарайск на майские выходные

Депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин в беседе с REGIONS назвал лучшие направления для отдыха на майские праздники в Подмосковье. По его словам, идеальный выбор — Коломна и Зарайск. Эти города отлично подходят для семейных и познавательных поездок.

Парламентарий отметил, что главные достопримечательности Коломны — гастрономические музеи. В музее «Калачная» гостям показывают, как в старину выпекали знаменитый коломенский калач. А в музее «Коломенская пастила» посетителей ждет театрализованное чаепитие, которое интересно и взрослым, и детям.

«Коломна — это город-музей под открытым небом. Обязательно посетите Коломенский кремль — даже сохранившиеся фрагменты стен впечатляют своей мощью», — отметил Чаплин.

Зарайск, по словам Чаплина, славится своим кремлем — единственным в Подмосковье, сохранившимся целиком. В местном музее хранится уникальный экспонат — фигурка бизона из бивня мамонта возрастом 23 тысячи лет. А в Никольском соборе находится чудотворная икона XIII века.

«Зарайск — единственный город в Подмосковье, чей кремль сохранился целиком. Вы можете пройтись по боевому ходу стен, как древний ратник», — рассказал депутат.

Гастрономический символ Зарайска — коврижка. Ее можно не только купить, но и приготовить самостоятельно на мастер-классе. Любителям литературы депутат посоветовал посетить усадьбу Даровое, где прошло детство писателя Федора Достоевского.

«Оба города удобно объехать за один день — расстояние между ними всего 50 км. Бронируйте экскурсии заранее и берите наличные: в небольших музеях карты могут не принимать», — подвел итог парламентарий.

Ранее сообщалось, что россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая включительно.