Город «замер»: жители разных районов Владивостока удивлены пробками в городе

Жители разных районов Владивостока во вторник, 2 сентября, столкнулись с проблемами пробок в городе, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, горожане делятся фотографиями пробки. Они огорчены тем, что пришлось много времени провести в ожидании свободного проезда. Проблема стала актуальной от пригорода Владивостока до Некрасовского путепровода. Дорога позволяет проехать в центр города.

По данным издания, пробка растянулась на много километров по дороге. Судя по фото, которое прислала читательница «Восток медиа», на дороге установили дорожный знак в виде треугольника. Он сигнализирует водителям, что необходимо объехать данный участок. В нескольких метрах стоит автомобиль. Что стало причиной задержки движения — технические неисправности или дорожно-транспортное происшествие — неясно.

«Встали на Маковского, еле двигались почти всю дорогу до центра», — добавила горожанка.

По информации издания, в другом районе города также образовалась большая пробка. Причина — ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Читательница издания поделилась фото утреннего коллапса: машины не могут проехать в одном направлении по одностороннему движению. С другой стороны дороги, которая перекрыта бетонными ограждениями, проезд открыт.

«Странно, но пробка собралась на Заре, что довольно странное явление», — заметила девушка.

