Город55: омский застройщик планировал построить дома без теплоснабжения

Город55 выяснил, почему прокуратура отозвала документы, которые разрешали приступить к строительству двух домов в Омске в ЖК «Снегири».

Разрешение на строительство выдали застройщику «Догма-Омск», но позже они были отменены. Первое разрешение аннулировали 31 августа, а второе — 29 сентября. Редакция Город55 выяснила, что проект не предусматривал, каким способ будут отапливаться построенные дома. Фактически источник теплоснабжения отсутствовал, поэтому прокуратура направила представления.

«Застройщик имеет намерения получить разрешение на строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилого комплекса «Снегири» в Ленинском административном округе города Омска», — сообщила Городу55 и. о. директора департамента архитектуры Татьяна Фролова.

На данный момент застройщик так и не получил разрешение на строительство. Ему необходимо теперь внести изменения в проектирование. Представители «Догмы» подтвердили, что в документах были найдены ошибки. В ближайшее время намерены получить разрешение.

Редакция отмечает, что «Догме» разрешили строить газовую котельную, к которой будут подключены квартиры новостроек и социальные объекты. Положительное заключение на проект уже выдано. Объект появится на земельном участке площадью 15975 кв. м.

ЖК «Снегири» намерены построить 19 многоэтажных домов, три детских садика, несколько школ и поликлинику.

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