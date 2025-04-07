Город55 выяснил, где продают самые дешевые куличи

В популярных магазинах и кондитерских в городах России в преддверии Пасхи начали продавать куличи. Стоимость пасхальных угощений начинается от 100 руб., сообщил gorod55.ru.

По данным издания, в сети магазинов «Магнит» в Омске кулич весом 270 г стоит практически 100 руб. В магазине «Пятерочка» кулич «Золотой колобок», который весит 270 г, обойдется в 120 руб.

По информации издания, в гипермаркете «Лента» продают необычные куличи, некоторые из которых упакованы в красивую бумагу. Стоимость разнообразная. Самый доступный вариант — кулич в бумаге с праздничным принтом весом 150 г. Он стоит 75 руб.

По данным издания, самый большой выбор куличей по Омску предложен в МЕТRО. В ассортименте много куличей различного веса. Они красиво украшены и упакованы. Кулич весом 500 г стоит 700 руб. В «Ашане», напротив, акцент сделан на бюджетные цены. Большая часть продукции — куличи собственной выпечки. Кулич весом 150 г оценен в 130 руб.

По данным издания, в «Самокате» можно найти небольшой набор упакованных куличей. Покупателю предложено воспользоваться доставкой. В наборе несколько вариантов маленьких куличей с разной начинкой — от кислой до сладкой.

По информации издания, в магазинах предложен большой выбор наборов для приготовления куличей в домашних условиях.

Ранее эксперт Лялина определила признаки качественного пасхального кулича.