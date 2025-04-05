Эксперт Лялина определила признаки качественного пасхального кулича

По словам эксперта Ирины Лялиной, пасхальные куличи не следует приобретать на стихийных рынках без документов, в магазинах, где отсутствуют условия хранения, или у частных продавцов без информации о составе и дате изготовления, а также стоит избегать куличей, в составе которых содержится маргарин. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что также на глазури недопустимы подтеки, которая в свою очередь не должна липнуть и осыпаться. Мякиш кулича должен быть свежим, не очень сухим и не чрезмерно влажным.

По мнению эксперта, помимо присутствия маргарина, также стоит избегать куличей с консервантами Е200-Е299 в первую очередь при длительном сроке хранения, с синтетическими ароматизаторами и красителями вроде Е102, Е110, Е129.

Ранее священник объяснил, разрешено ли христианам покупать на Пасху дубайский кулич.