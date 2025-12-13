Города воинской славы: в Химках вспомнили подвиги Пскова, Козельска и Архангельска

В текущем году исполняется 16 лет с момента, когда Псков, Козельск и Архангельск были удостоены почетного звания «Город воинской славы». В честь этой памятной даты в городском округе Химки состоялось тематическое мероприятие, организованное на базе Аэрокосмического лицея, сообщила администрация муниципалитета.

В рамках встречи жителям подробно рассказали о военной истории каждого из трех городов, послужившей основанием для присвоения высокого статуса. Участники смогли глубже узнать о ключевых подвигах и жертвах, ценой которых была завоевана эта общенациональная честь.

«Это решение стало закономерным итогом стремления этих городов добиться исторической справедливости и признания ратных заслуг своих предков. Каждый из них вписал в летопись государства уникальную главу мужества», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев в своем выступлении отметил системный характер патриотической работы. По его словам, с момента запуска соответствующей муниципальной программы для горожан было проведено уже свыше 1800 различных мероприятий. Среди них – выставки, фестивали, образовательные мастер-классы и другие форматы, направленные на сохранение исторической памяти.

«Почетное звание “Город воинской славы“ является свидетельством признания значимых заслуг территорий в укреплении обороноспособности страны. Поддержание уважительного отношения к таким страницам истории остаётся важным элементом общественного единства и гражданской ответственности», – отметила депутат Галина Болотова.

