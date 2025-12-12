В Химках в честь открытия Театрального катка представят ледовое шоу «Щелкунчик»

В субботу, 13 декабря, в Химках откроют Театральный каток, в честь этого события в 17:00 на льду главной площадки города покажут шоу «Щелкунчик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Для посетителей подготовят праздничную церемонию со встречей с Дедом Морозом и сказочным зажжением елки, шоу-программу с ледовым представлением «Щелкунчик» в исполнении шоу-балета La Skadi и выступлением юных спортсменов и не только. Вход свободный.

На катке будут работать пункт проката и заточки коньков, теплые раздевалки и детская зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+