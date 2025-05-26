Горожане написали петицию с просьбой запретить строительство ЖК в центре Сургута

Жителям Сургута представили проект реновации территории центра города, в рамках которого планируется строительство жилого комплекса. Сургутянин Никита Пачковский опубликовал петицию в знак протеста против появления ЖК, которая набрала более 2 тыс. подписей, сообщил muksun.fm.

По информации издания, строительством должна заниматься компания «Брусника». Специалисты подготовили предварительный проект. Они предлагают построить многофункциональный район. Планируется появление 10 домов.

«Мы запланировали многофункциональный район с переменой этажностью: от 8-12 этажей и с несколькими акцентными доминантами высотой 26 этажей», — объяснили Muksun.fm в компании.

По данным издания, местная власть приветствует благоустройство центра города. Жителей призывают принимать участие в дискуссиях и делиться своим видением, как должен выглядеть центр города.

По информации издания, сургутянин Никита Пачковский стал автором петиции против строительства жилого комплекса. Петицию подписали более 2 тыс. горожан. Коренной житель отметил, что вблизи находится парк «За Саймой». В настоящее время парк пользуется популярностью среди горожан: люди гуляют, занимаются спортом, отдыхают на скамейках. Сургутянин предполагает, что после строительства ЖК часть парка или полностью весь парк будет закрыт для общего пользования.

«Если рядом появится такой крупный жилой массив, увеличивающий уже застроенную территорию, то парк станет просто неудобен для посещения», — рассказал активист корреспонденту Muksun.fm.

По мнению горожанина, появление ЖК негативно отразится на работе инженерных сетей. Согласно проекту, планируется строительство школ и детских садов, но не поликлиник.

Ранее сообщалось, что в Госдуме потребовали от застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах.