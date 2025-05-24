В Госдуме потребовали от застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах

В ходе разговора с корреспондентом РИА Новости Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, предложил ввести обязательное требование для застройщиков новых многоквартирных зданий — оснащать лифты системами видеонаблюдения.

Законодатель считает, что установка камер в лифтах многоквартирных домов должна стать обязательной хотя бы для новых зданий.

Колунов напомнил, что в новостях часто рассказывают о различных инцидентах, связанных с лифтами: нападениях, хулиганстве и других происшествиях. По его мнению, необходимо принять меры, чтобы предотвратить подобные ситуации.

«Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — сказал Колунов.

Депутат считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне требование к застройщикам устанавливать в лифтах камеры видеонаблюдения, а ответственность за их работоспособность возложить на управляющие компании.

«Конечно, должна идти запись всего происходящего, возможно, камеры имеет смысл подключить и к региональной системе видеонаблюдения, например, в Подмосковье — „Безопасный регион“, ее аналоги есть во многих субъектах России. Это вопрос безопасности наших жителей», — заключил Колунов.

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