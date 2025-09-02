Гортензии, розы и хвойники: какие изменения произошли в Самаре в первые дни осени

В конце августа на главной пешеходной прогулочной зоне Самары начали высаживать растения. По состоянию на первые дни осени вдоль главной пешеходной улицы областной столицы появилось около 60 хвойных деревьев, более 200 кустарников, 100 цветущих гортензий, порядка 600 хризантем, кустовых роз, очитков и хост, сообщил sovainfo.ru.

Корреспондент издания посетил улицу и предоставил фото изменений. Между двумя пешеходными улицами расположена длинная клумба, где высажены растения. Клумбы облагорожены. Высаженные цветы образуют дизайнерские композиции в виде различных геометрических фигур.

По информации издания, местные власти проинформировали, что цветочные зоны будут расти под контролем специалистов: запланированы все необходимые уходовые процедуры. Другие общественные пространства в городе также будут подвергаться комплексному и системному уходу. В клумбы высадили однолетние и многолетние растения. Глава города заявил, что в столице региона важно создать системный подход к озеленению и уходу за растениями. Все цветы и кустарники также будут подготовлены к зимнему периоду.

