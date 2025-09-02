«Теперь таких цен нет»: россияне рассказали о стоимости цветов 1 сентября

Жители Ростова-на-Дону высказали мнение, что стоимость цветов в нынешнем году 1 сентября была завышена, сообщила rostovgazeta.ru. Корреспондент издания лично проверил ценовые предложения в местных магазинах.

По информации издания, хризантемы в различных торговых точках стоили по-разному. Стоимость варьировала от 220 руб. (за одну ветку) до 300 руб. Букеты из хризантем родители могли приобрести в среднем за 2100 руб. При этом ветка розы некоторых сортов стоит 100 руб. В одном несетевом магазине горожанам предлагали небольшой букет за 950 руб. Корреспондент сравнил, что цветы поместились бы в кофейный стаканчик. Стоимость корзины с цветочными композициями начинается от 1 тыс. руб.

По данным издания, ранняя осень также ассоциируется с гладиолусами. В уличных палатках цветы продают поштучно по 250 руб. Букет обходился родителям школьников в 900 руб. В нем были упакованы пять цветков. Кроме того, спросом традиционно пользуются астры. Одна веточка стоила 300 руб.

«Раньше за 300 руб. можно было взять букет для первоклассника, а теперь таких цен нет», — рассказала пенсионерка, которая пришла за цветами.

