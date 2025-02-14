Госдеятели и предприниматели: KazanFirst назвал самых известных банкротов Татарстана

По данным издания, предприниматель и политик Вагиз Мингазов стал одним из первых банкротов Татарстана. Он возглавлял молочный холдинг, в который также входили хлебоприемные и зерноперерабатывающие предприятия.

«Жители столицы РТ также знают Вагиза Мингазова в качестве владельца шикарного особняка, построенного в Троицком лесу на берегу Казанки (его так и называли раньше: «дворец Мингазова» или «дворец ВАМИНа»)», — сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, банкротом также был признан бывший министр финансов Татарстана и председатель правления Татфондбанка. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы в связи со злоупотреблением полномочий.

Издание отметило, что глава и совладелица банка «Спурт» Евгения Даутова также была признана банкротом. Она была дважды осуждена. Следствие доказало, что Евгения Даутова незаконно финансировала из средств банка КЗСК и «КЗСК-Силикон». Кроме того, она превысила полномочия.

По данным издания, в 2024 году республиканский арбитражный суд принял к производству более 12,2 тыс. обращений, в которых граждане просят начать процедуру банкротства. Из материалов суда следует, что по сравнению с данными 2023 года рост обращений составил 30%.

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