Госпитализированный утром актер Михайлов уже вечером примет участие в открытии кинофестиваля
Фото: [youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ]
Народный артист РСФСР Александр Михайлов поделился подробностями, что стало причиной его обращения в больницу, пишет интернет-издание «Абзац».
Утром 30 мая СМИ сообщили, что народного артиста России Александра Михайлова экстренно госпитализировали в Чите. В региональном Минздраве и Минкульте информацию об обращении в больницу подтвердили, но не предоставили никаких подробностей.
Артист Александр Михайлов рассказал «Абзацу», что информация о его госпитализации слишком преувеличена. Он, действительно, обращался к медикам.
«Со мной ничего не случилось, просто элементарная простуда», – пояснил актер по телефону.
Спикер отметил, что температура утром поднялась до показателей 39,2. В настоящее время температура не повышенная. Получив консультацию медиков, артист покинул больницу.
Родственники артиста утром заявили, что необходимости в отмене мероприятий с участием артиста нет. Сам Александр Михайлов также подтвердил, что в ближайшие дни посетит все ранее запланированные мероприятия. После общения с журналистом актер как раз собирался отправиться на открытие XI Забайкальского международного кинофестиваля.
Ранее мы сообщали, что десять незнакомцев поселились дома у жителя столицы Ефремова на время его пребывания в больнице.