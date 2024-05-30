Госпитализированный утром актер Михайлов уже вечером примет участие в открытии кинофестиваля

Народный артист РСФСР Александр Михайлов поделился подробностями, что стало причиной его обращения в больницу, пишет интернет-издание «Абзац» .

Утром 30 мая СМИ сообщили, что народного артиста России Александра Михайлова экстренно госпитализировали в Чите. В региональном Минздраве и Минкульте информацию об обращении в больницу подтвердили, но не предоставили никаких подробностей.

Артист Александр Михайлов рассказал «Абзацу», что информация о его госпитализации слишком преувеличена. Он, действительно, обращался к медикам.

«Со мной ничего не случилось, просто элементарная простуда», – пояснил актер по телефону.

Спикер отметил, что температура утром поднялась до показателей 39,2. В настоящее время температура не повышенная. Получив консультацию медиков, артист покинул больницу.

Родственники артиста утром заявили, что необходимости в отмене мероприятий с участием артиста нет. Сам Александр Михайлов также подтвердил, что в ближайшие дни посетит все ранее запланированные мероприятия. После общения с журналистом актер как раз собирался отправиться на открытие XI Забайкальского международного кинофестиваля.

Ранее мы сообщали, что десять незнакомцев поселились дома у жителя столицы Ефремова на время его пребывания в больнице.