В сообщении указано, что госсекретарь поздравляет россиян от имени граждан США. Марко Рубио отметил, что американские граждане поддерживают стремление России к светлому будущему. Спикер отметил, что США также надеются, что в скором времени России удастся решить конфликт с Украиной. Штаты продолжают демонстрировать желание оказать помощь в его урегулировании. Важно, чтобы Украина и Россия смогли добиться прочного мира.

«Мы надеемся, что мир будет способствовать установлению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», — указано в сообщении.

День России ежегодно празднуют 12 июня. По всей территории страны пройдут торжественные тематические мероприятия. В Москве и Подмосковье в День России состоится реконструкция боев под Курском, выступление известного певца и увлекательные мастер-классы. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».