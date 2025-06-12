Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России
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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
В сообщении указано, что госсекретарь поздравляет россиян от имени граждан США. Марко Рубио отметил, что американские граждане поддерживают стремление России к светлому будущему. Спикер отметил, что США также надеются, что в скором времени России удастся решить конфликт с Украиной. Штаты продолжают демонстрировать желание оказать помощь в его урегулировании. Важно, чтобы Украина и Россия смогли добиться прочного мира.
«Мы надеемся, что мир будет способствовать установлению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», — указано в сообщении.
День России ежегодно празднуют 12 июня. По всей территории страны пройдут торжественные тематические мероприятия. В Москве и Подмосковье в День России состоится реконструкция боев под Курском, выступление известного певца и увлекательные мастер-классы. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».