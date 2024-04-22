Госсовет Удмуртии 23 апреля рассмотрит проект закона об эвтаназии животных

Госсовет Удмуртии 23 апреля рассмотрит проект закона, который установит порядок обращения с животными в приютах и пунктах временного размещения, сообщает udm-info.ru . Зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, в каких случаях будет допустима эвтаназия, если закон согласуют.

Спикер пояснила, что законопроект ориентирован на принятие эвтаназии животных, но при определенных условиях. Во-первых, усыпить зверя можно при условии, если у него диагностировали несовместимое с жизнью заболевание. Во-вторых, если у животного выявили заболевание, которое опасно для человека и других видов зверей. В-третьих, если собака проявляет беспричинную агрессию и опасна для общества, ее также можно усыпить гуманным способом.

Правительство не заинтересовано в истреблении животных. Так, при подозрении на заболевание, которое может стать причиной заражения окружающих, необходимо обратиться в Главное управление ветеринарии. Решение об эвтаназии намерены принимать только после положительных результатов лабораторного исследования. Если найдется спонсор, который будет оплачивать проживание агрессивного пса в приюте, то его также не будут усыплять.

«Или… забрать такое животное себе и нести за него полную ответственность. (Есть у меня дома кот, подобранный на улице, который постоянно проявляет немотивированную агрессию в адрес всех домашних. Уважаем его границы и не провоцируем)», — говорит зампред правительства Удмуртии.

Спикер отметила, что правительство заинтересовано в сохранении жизни каждого питомца. По-прежнему будут выделяться деньги из бюджета, чтобы отлавливать и стерилизовать собак.

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