Выяснилось, как накажут хозяина уральского приюта, где гибли собаки

В питомнике «Рива Паласио» под Екатеринбургом волонтеры нашли десятки мертвых собак. Осмотр животных показал, что к их смерти могло привести истощение.

Что теперь грозит хозяину питомника, рассказал юрист Юрий Капштык. По словам эксперта, такие случаи регулируются и законодательством о животных, и Уголовным кодексом РФ.

«Так как в данном случае пострадало не одно животное, а группа, применяется требование статьи 245 Уголовного кодекса. Она предполагает штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», – заявил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если будет доказан факт жестокого обращения с собаками на протяжении долгого времени, речь будет идти о более суровом наказании.

«Это может быть лишение свободы на срок до 5 лет. Если полиция установит, что собаки находились в ненадлежащих условиях, их избивали и не кормили, это, конечно, будет считаться отягощающим фактором», – добавил Капштык.

Юрист подчеркнул, что, если следствие затянется, ситуацией может заняться прокуратура.

Ранее эксперт рассказал, как накажут мужчину, который застрелил племянника друга в Ингушетии.