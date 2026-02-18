ГОСТ, который не спасет без подписи: юрист объяснила, как с 1 марта не прогадать с отделкой в новостройке

С 1 марта в России вступает в силу обновленный ГОСТ, регулирующий качество отделки в новостройках. Документ, утвержденный Минстроем, призван навести порядок в отношениях между дольщиками и застройщиками. Однако, как предупреждает REGIONS юрист по недвижимости Ирина Зуй, сам по себе стандарт не гарантирует покупателю защиту — все зависит от того, как он прописан в договоре.

Эксперт советует будущим владельцам квартир внимательнее изучать текст договора долевого участия. В документе должно быть четко указано, к какому классу отделки относится жилье, какие именно материалы и технологии применялись при работах. Также важно, чтобы в ДДУ были детально прописаны гарантийные обязательства застройщика на случай недостатков отделки. Без этих формулировок ссылаться на ГОСТ при возникновении спора будет крайне сложно.

«Покупателю в первую очередь важно выяснить, какой именно класс отделки предусмотрен договором купли-продажи. Также нужно задать застройщику прямые вопросы: какие конкретные строительные материалы используются в данном классе, какова гарантия на выполненные работы и используемые материалы, возможна ли смена класса отделки за дополнительную плату», — подчеркнула Зуй.

Особую бдительность юрист рекомендует проявлять при осмотре квартиры перед подписанием акта приема-передачи. Любые несоответствия, неоговоренные дефекты или сомнительное качество работ лучше фиксировать сразу, пока есть возможность повлиять на ситуацию.

«Проверьте качество поверхностей стен, полов и потолков визуально и инструментом — хотя бы обычным строительным уровнем. Оцените состояние оконных рам, дверей, розеток и выключателей, убедитесь, что коммуникации работают исправно: водоснабжение, отопление, электричество. Все, что не соответствует заявленному классу, нужно фиксировать в акте и требовать устранения», — посоветовала эксперт.

Подводя итог, Ирина Зуй отметила: новый стандарт действительно способен сделать рынок прозрачнее и честнее, но только для тех покупателей, которые готовы внимательно читать документы и отстаивать свои права с первого дня.

«Введенный ГОСТ обеспечит прозрачность рынка и повысит защищенность покупателей, позволяя выбирать наиболее подходящие условия приобретения недвижимости. Если класс отделки будет ясно прописан в договоре и подтвержден при приемке, у дольщика появится гораздо больше возможностей отстоять свои права», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что ипотека на трехкомнатную квартиру в Москве требует зарплаты почти 716 тыс. руб. в месяц.