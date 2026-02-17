Названа зарплата, необходимая для ипотеки на трешку в мегаполисах

Мечта о просторной квартире в крупном городе становится все более недостижимой. Эксперты «РБК Недвижимость» подсчитали , какой доход нужно иметь, чтобы в 2026 году получить рыночную ипотеку на трехкомнатную квартиру в мегаполисах.

Цифры впечатляют: в Москве требуемая зарплата перевалила за 700 тыс. рублей в месяц, а в среднем по городам-миллионникам нужно зарабатывать почти 260 тыс. рублей.

Хуже всего приходится жителям столицы. Чтобы купить трешку на вторичном рынке стоимостью 30,8 млн рублей, банки ожидают от заемщика ежемесячный доход около 716 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в Москве, по официальным данным, составляет всего 173,7 тыс. — разрыв колоссальный.

В Санкт-Петербурге требования мягче, но тоже кусаются: при цене квартиры в 17,6 млн нужно приносить справку о доходе на 406 тыс. рублей.

В Казани трешка стоит 14,6 млн рублей, и банки хотят видеть зарплату почти 339 тыс. рублей. Нижний Новгород немного доступнее: 11,3 млн рублей за квартиру и 261 тысяча дохода. В Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе и Перми требуемый доход колеблется от 200 до 225 тыс. рублей. В Омске, Воронеже и Челябинске планка чуть ниже — 170-190 тыс. рублей.

Единственным городом, где для ипотеки на трешку хватит зарплаты ниже 170 тыс. рублей, оказался Волгоград. Там цены на жилье позволяют рассчитывать на одобрение кредита даже со средним по меркам мегаполиса доходом.

