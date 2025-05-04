Гости парада на 9 мая прибывают: в России почетно встретили президента Кубы

В сообщении указано, что президент Кубы принял приглашение российского коллеги. Его тепло встретили в аэропорту. Для почетного гостя исполнили гимны России и Республики Куба. Александр Беглов отметил символичность того, что президент первым посетил именно Санкт-Петербург. В годы Великой Отечественной войны жители Ленинграда проявили мужество, силу и единство, чтобы вытерпеть все горести блокады. Губернатор напомнил, что в освобождении Ленинграда участвовали герои разной национальности, в том числе и кубинские братья Альдо и Хорхе Виво.

В сообщении указано, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу. Лидеры обсудят условия сотрудничества в разных сферах, в том числе культуре и экономике, образовании. Александр Беглов отметил, что страны поддерживали друг друга в разные исторические события и напомнил о реакции СССР на Кубинскую революцию.

«Тогда зародилось наше единство. Мы едины и сейчас. Вместе ведем борьбу за справедливый мир. Ваш визит – символ нашей нерушимой дружбы», — сказал Александр Беглов.

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