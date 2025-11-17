Звездопад Леониды и скорость 71 км/с: где и как лучше всего наблюдать за ноябрьским метеорным потоком

Эксперты сравнили метеорный поток с фейерверком: падение звезд будет проходить волнами. После активной фазы наступит период затишья. Ожидается, что частицы потока будут соприкасаться с атмосферой со скоростью 71 километр в секунду. Интенсивность потока также оценивается как высокая. Для обычных людей это значит, что они смогут четко рассмотреть анонсированный метеорный поток.

По информации издания, эксперты рекомендуют для наблюдения за звездами выбраться за черту населенного пункта. Важно тепло одеться, можно взять запасы еды и горячий чай в термосе. Лучше выбирать такое место для наблюдения, где мало деревьев или столбов. Предполагается, что быстрые вспышки будут виднеться по всему небу. Специалисты рекомендуют не фокусироваться на одной точке на небе, а рассредотачивать внимание.

Ранее сообщалось, что пик метеорного потока Леониды смогут наблюдать жители всей Земли.