Масленица разогнала зарплаты: сколько платят поварам в Подмосковье и кто на этом улетит на Бали

С началом Масленичной недели в Подмосковье разгорелась настоящая охота на поваров. Рестораны и кафе готовы платить специалистам по блинам зарплаты, перешагнувшие порог в 100 тыс. руб. Повар из Пушкино Марина Султанова рассказала REGIONS, почему прямо сейчас на кулинарных специях можно заработать на путешествие к океану.

Пока гостиницы и рестораны заполняются любителями блинов, одна жительница Пушкино уже строит планы на пляжный отдых. Марина Султанова собирается на Бали сразу после окончания праздничной недели. И главную роль в этом сыграли именно блины.

Причина — ажиотажный спрос на мастеров выпечки. В Москве и области работодатели буквально сражаются за сотрудников, предлагая до 120 тыс. руб. в месяц. Только в Подмосковье насчитывается более 560 открытых вакансий для блинопеков — каждая девятая от общероссийского показателя.

Спрос оказался настолько высок, что на время Масленицы специалисты по блинам обогнали по доходу дворников, которые в пик снегопадов получают около 93 тыс. руб. До курьеров со 170 тыс. руб. повара пока не дотягивают, но Марине для исполнения мечты хватает и этого.

Повар-кондитер из Пушкино призналась: раньше позволить себе поездку на экзотический остров не могла, а теперь, когда звезды сошлись, упускать шанс не хочет. Блины стали не просто работой, а билетом к океану.

«Честно говоря, такого ажиотажа на рынке труда я не припомню. В нашей кондитерской мы работаем втроем, но сейчас чувствуется, что руки нужны. Это не просто тесто налить, тут нужен глаз-алмаз: чтобы первый блин не комом, чтобы кружевные были, чтобы припек держали. Работа, конечно, творческая, но и физически тяжелая. Зато после этой Масленицы я улетаю на Бали», — отметила повар-кондитер Марина Султанова.

Ранее сообщалось, что Минздрав Кузбасса опубликовал рекомендации по приготовлению полезных блинов.