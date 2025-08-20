Готов ли малыш к первому дню в детском саду? Психолог рассказала о правильной подготовке ребенка

Успешная адаптация ребенка к детскому саду требует серьезной предварительной подготовки, считает детский и семейный психолог Наталья Наумова. В эксклюзивном комментарии изданию REGIONS специалист подробно объяснила , какие шаги необходимо предпринять родителям перед важным этапом в жизни малыша.

По словам эксперта, фундаментом для безболезненного перехода в новую среду являются базовые бытовые навыки. Ребенка важно заранее научить самостоятельно одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами — ложкой и вилкой, а также уверенно использовать туалет. Эти умения не только повышают его автономность, но и значительно укрепляют самооценку в коллективе.

Как утверждает Наумова, ребенка необходимо постепенно учить взаимодействию с другими людьми за пределами семейного круга. Это помогает сформировать коммуникативные навыки и снижает стресс от нахождения в большой группе сверстников.

Важнейшим элементом подготовки психолог называет соблюдение режима дня. Заблаговременное и постепенное приучение к распорядку, идентичному садовскому, позволяет организму ребенка мягко адаптироваться к новому ритму, минимизируя усталость и капризы.

Для знакомства с новой средой и снижения тревожности Наталья Наумова рекомендует использовать игровые методики, чтение специальных книг и просмотр тематических мультфильмов о жизни в детском саду. Однако ключевым фактором успеха специалист называет открытый диалог с ребенком. Родителям важно внимательно выслушивать его переживания, обсуждать чувства и поддерживать позитивный настрой, формируя у малыша уверенность в предстоящем новом опыте.

«Ребенок будет плакать, отказываться идти в детский сад, бунтовать, цепляться за маму, не отпускать ее, входя в группу, будет отказываться от общения с другими детьми, возможно, отказываться от питания, не спать. В ночное время тоже могут быть кошмары или какой-то тревожный сон. Это все говорит о том, что возникают сложности в адаптации. Поэтому важно готовить и плавно подводить ребенка к саду», — подытожила Наумова.

