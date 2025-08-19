Новые школы и детские сады в Подмосковье: в каких городах ждать открытия к 1 сентября

Масштабная инфраструктурная подготовка к новому учебному году близится к завершению в Московской области. REGIONS разобрался , какие школы и детские сады откроются в регионе к 1 сентября.

Власти региона делают значительную ставку на решение одной из самых острых проблем — нехватки мест в образовательных учреждениях. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководством правительства и главами округов, к 1 сентября 2025 года в регионе планируется ввод в эксплуатацию 26 новых школьных зданий и 5 детских садов. Параллельно, согласно озвученной информации, капитальный ремонт пройдет еще в 57 школах.

Этот масштабный проект является частью системной работы по ликвидации второй смены и созданию комфортных условий для обучения. Новые объекты, возведенные в разных уголках региона, существенно разгрузят действующую образовательную сеть. По данным пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, только новые детские сады смогут принять 2430 воспитанников.

Современные образовательные комплексы кардинально отличаются от типовых проектов прошлых лет. Они проектируются как многофункциональные пространства, оснащенные не просто учебными классами, но и высокотехнологичными лабораториями, многофункциональными спортивными и актовыми залами. Библиотеки трансформируются в IT-зоны, а вместо традиционных коридоров создаются просторные рекреации — зоны для отдыха и неформального общения учащихся. Важным аспектом является полная доступность среды для маломобильных граждан. На прилегающих территориях обустраиваются современные спортивные комплексы с полями для игровых видов спорта.

Среди наиболее крупных новых школ, которые откроют свои двери в День знаний, — объекты в микрорайоне Восточный города Звенигорода, в городе Дзержинском и в поселке Развилка Ленинского городского округа, каждый из которых рассчитан на 1100–1320 учеников. Значительные мощности добавляются и за счет возведения пристроек к уже существующим учебным заведениям. Например, пристрой к Немчиновскому лицею в Одинцовском городском округе сможет принять 950 учащихся.

Аналогичный подход применяется и в сфере дошкольного образования. Новые детские сады, такие как объект в Люберцах на 560 мест, представляют собой полноценные образовательные центры для самых маленьких. В их структуре, помимо групповых и спальных помещений, предусмотрены музыкальные и физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты логопедов и психологов. На улице обустраиваются игровые площадки с безопасным покрытием и теневыми навесами.

Финансирование столь масштабного строительства и ремонтной кампании осуществляется в рамках государственных программ развития образования и строительного комплекса Московской области. Точный объем инвестиций не уточняется, однако подобные проекты требуют многомиллиардных вложений из бюджетов разных уровней. Этот шаг, по мнению властей, является ключевым для обеспечения качественного и доступного образования для всех детей rapidly развивающегося региона.

