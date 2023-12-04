В тепличном комплексе «Подмосковье» месячная выручка увеличена на 28 миллионов рублей

Предприятие, где круглый год выращивают вкусный листовой салат и экологически чистые помидоры, вошло в национальный проект «Производительность труда». Специалисты проектного офиса агрохолдинга внедрили методики, благодаря которым за три месяца на треть сокращен трудовой процесс на участке автоматической фасовки. Общая эффективность линии возросла на 21 процент. Таким образом, выручка комплекса выросла на 28 миллионов рублей в месяц.

По подсчетам Министерства инвестиций Московской области, экономический эффект от участия в программе «Производительность труда» в регионе уже достиг четырех миллиардов рублей. Реализация проекта продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.