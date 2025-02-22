«Готов зажигать»: фото Овечкина с чипсами и сэндвичем опубликовал «Вашингтон Кэпиталс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» в соцсети X опубликовал фото россиянина Александра Овечкина, который держит в руках чипсы и гамбургер, сообщил «Матч ТВ»

По данным издания, фотография сопровождается надписью, в которой оценен спортивный настрой россиянина.

«Величайший отдохнул, освежился и готов зажигать».

Сообщается, что снимок сделан перед отправлением команды на матч с «Питтсбургом». Издание напомнило, что ранее Овечкин уже несколько раз появлялся на фото с сэндвичем и чипсами накануне командных рейсов.

На этот факт также обратил внимание экс-вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Олаф Кельциг. Он высказал мнение, что Овечкин — человек-загадка, который придерживаясь спортивного образа жизни, употребляет нетипичные для этого продукты питания, сообщил Thе Washington Post. Экс-голкипер назвал его игроком старой закалки.

Нынешний матч «Вашингтон» с «Питтсбургом» — первый после того, как команды не принимали участие в «регулярке» НХЛ на Турнир четырех наций.

Ранее сообщалось, что в Америке не поставили Овечкина на первое место в списке лучших игроков XXI века.