Готовился к уроку: умная колонка устроила алколикбез школьнику из Подмосковья

Семья семиклассника из подмосковного города Фрязино рассказала об инциденте, который произошел с их ребенком во время подготовки к уроку литературы, сообщил REGIONS. Школьник хотел узнать, что такое «просека». С термином, который означает прорубленную узкую полосу в лесу, мальчик познакомился во время чтения стихотворения И. Бунина «Сосны».

По информации издания, система распознала запрос как «просекко». В результате школьник прослушал не только историю появления итальянского игристого вина, но и вкусовые особенности алкогольного напитка. Мама школьника Елизавета Емельянова призналась, что инцидент вызывает у нее беспокойство. Ошибки искусственного интеллекта могут знакомить несовершеннолетних с неподобающим контентом. Собеседница REGIONS уверена, что школьникам стоит проявлять критическое мышление и всегда проверять достоверность полученной информации.

Педагог фрязинской школы Ирина Исаева разделяет опасения родителей, но напоминает о важности живого общения с педагогами, работы со словарями и значимости чтения литературы. По мнению учителя, цифровые технологии не должны полностью заменять традиционные методы обучения.

