Пронзительные крики и баррикады в подвале: нападение подростка с оружием во время учебной тревоги парализовало школу

Первоклассники выбегали из гимназии №16 в Уфе с пронзительными криками. Они звали на помощь своих мам, сообщил mkset.ru. Причиной массового испуга стал инцидент, который произошел утром 3 февраля. Девятиклассник пришел в гимназию с оружием.

Mkset подготовил хронологию событий. Новости о нападении появились в 11:30. Во вторник, 3 февраля, во всех школах Уфы должна была прозвучать учебная пожарная тревога. Ученик воспользовался данной ситуацией и зашел в кабинет учителя истории и обществознания. Эти подробности появились в Сети в 11:42.

В 11:51 появилась информация о задержании подростка. Инсайдеры рассказали, что занятия в гимназии были отменены. Многие дети были напуганы. Некоторые ребята строили в кабинетах баррикады. Часть школьников пряталась в подвале.

«На эксклюзивных кадрах Mkset видно, как малыши-первоклассники бегут с пронзительными криками: "Мама!"».

По информации издания, все экстренные службы, включая руководство городской администрации, незамедлительно прибыли к месту происшествия. По имеющейся первичной информации, учащийся, вооруженный страйкбольной винтовкой и пиротехническими изделиями, предпринял попытку продемонстрировать собственную значимость.

