Готовим как Чеховы: музей Мелихово поделился рецептом блинов, которому больше ста лет

В подмосковной усадьбе Мелихово, где жил и творил Антон Павлович Чехов, хранят не только память о великом писателе, но и семейные кулинарные традиции. Одна из них — блины, которые в доме Чеховых пекли часто и с особым трепетом. Сотрудники музея поделились старинным рецептом, по которому угощали гостей еще при жизни классика, сообщил REGIONS.

Для приготовления блинного теста по-чеховски потребуются продукты, которые найдутся на любой кухне: четыре стакана гречневой муки, шесть стаканов теплого молока или воды, полстакана растопленного сливочного масла, пара яиц и сухие дрожжи. Последних, согласно рецепту, нужно два золотника. В музее пояснили: один золотник — это примерно 4,266 грамма, так что можно округлить до восьми с половиной граммов.

«Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет», — А. П. Чехов «Торжество победителя», 1883 год.

Тесто начинают готовить за пять-шесть часов до выпечки. В теплом молоке или воде (четыре стакана) растворяют дрожжи, добавляют ложку масла, два желтка и тщательно взбивают. Когда опара поднимется, ее нужно «выбить» — то есть перемешать, чтобы выпустить лишний воздух. Затем всыпают соль, вливают еще полтора-два стакана горячего молока или воды, снова взбивают и добавляют взбитые в пену белки. После этого тесто оставляют подходить в последний раз.

Главный секрет: когда тесто поднимется окончательно, его больше не мешают. Сразу начинают печь блины на разогретой сковороде, аккуратно набирая тесто ложкой. Гречневая мука придает блинчикам особый, чуть ореховый вкус и нежную структуру — именно такие, по словам музейщиков, подавали к столу в чеховские времена.

