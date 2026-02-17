Секрет хитов масленичного стола раскрыт: фудблогер поделилась рецептом эффектных блинных рулетов
Фото: [личный архив Светланы Кулик]
Масленичная неделя в самом разгаре, и фудблогер из Домодедова Светлана предлагает отойти от классики. В этом году в соцсетях набирают популярность яркие блинные рулеты, которые не только вкусны, но и эффектно смотрятся на столе. Светлана поделилась с REGIONS проверенными рецептами и секретами идеального теста.
По словам блогера, основа для всех рулетов у нее всегда одинаковая — универсальное тесто и нежный крем. А дальше начинается творчество: красители, какао, ягоды, печенье. Главное — соблюдать пропорции и не бояться экспериментировать.
«Самый простой рецепт идеальных блинчиков. Рецептов блинов очень много, но я не понимаю, зачем нужны эти заморочки с кипятком, кефиром и прочими ненужностями? Яйцо, молоко и мука — это все, что нужно для идеальных тонких и вкусных блинов!» — говорит она.
Рецепт тонких блинов
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 500 мл
- Мука — 200 г
- Соль — щепотка
- Сахар — 1 ст. ложка
Приготовление:
Яйца взбить с молоком, солью и сахаром. Постепенно всыпать муку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон.
Крем для блинных рулетов
Ингредиенты:
- Творожный сыр — 200 г
- Сливки 33% — 100 г
- Сгущенка — 50 г
Приготовление:
Все ингредиенты соединить в миске и взбить миксером до пышной однородной массы. Крем должен получиться воздушным и хорошо держать форму.
«Основа для теста и крема у меня всегда одинаковая — я ее использую во всех рулетах. А уже дальше просто добавляю дополнительные ингредиенты: краситель, какао, печенье, ягоды. Так проще, быстрее и всегда получается вкусно», — делится Светлана.
Блинный рулет «Красный бархат»
Для начинки:
- Замороженная вишня — 200 г
- Сахар — 3 ст. ложки
- Крахмал — 1 ст. ложка
- Творожный крем
- Красный пищевой краситель
Приготовление:
В готовое тесто добавить красный краситель, испечь 5–6 блинов. Вишню смешать с сахаром и крахмалом, уварить на медленном огне до загустения. Блины выложить внахлест, смазать кремом, распределить вишневую начинку и свернуть рулетом.
Фото: [личный архив Светланы Кулик]
«Для яркого цвета добавляйте краситель постепенно — лучше несколько капель, чем перебор. А перед нарезкой обязательно охладите рулет минимум час — тогда срез будет аккуратным и красивым», — советует фудблогер.
Желтый блинный рулет
Ингредиенты:
- Желтый пищевой краситель
- Цукаты
- Творожный крем
Приготовление:
В тесто добавить желтый краситель, испечь блины. Выложить их полосой, смазать кремом, посыпать цукатами и аккуратно свернуть. Украсить дольками лимона и кремом.
«Блины для рулета должны полностью остыть — теплые блины растопят крем. И не надо жалеть крема по краям, чтобы рулет получился сочным по всей длине», — советует Светлана.
Фото: [личный архив Светланы Кулик]
Шоколадный блинный рулет Oreo
Ингредиенты:
- Какао — 50 г
- Печенье Oreo — для посыпки
- Творожный крем
Приготовление:
В тесто добавить какао (лучше в два этапа, чтобы не было комочков), испечь шоколадные блины. Выложить их внахлест, смазать кремом, посыпать измельченным печеньем и свернуть рулетом.
«Какао лучше просеять перед добавлением — тогда блины будут нежными и без крупинок. А измельченное печенье добавляйте ближе к центру, чтобы при сворачивании начинка не высыпалась», — поделилась фудблогер.
Фото: [личный архив Светланы Кулик]
Светлана уверяет: такие рулеты выглядят эффектно в разрезе и точно станут хитом масленичного застолья. В соцсетях они сейчас на пике популярности — ярко, необычно и очень вкусно.
Фото: [Медиасток.рф]
