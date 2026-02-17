Секрет хитов масленичного стола раскрыт: фудблогер поделилась рецептом эффектных блинных рулетов

Масленичная неделя в самом разгаре, и фудблогер из Домодедова Светлана предлагает отойти от классики. В этом году в соцсетях набирают популярность яркие блинные рулеты, которые не только вкусны, но и эффектно смотрятся на столе. Светлана поделилась с REGIONS проверенными рецептами и секретами идеального теста.

По словам блогера, основа для всех рулетов у нее всегда одинаковая — универсальное тесто и нежный крем. А дальше начинается творчество: красители, какао, ягоды, печенье. Главное — соблюдать пропорции и не бояться экспериментировать.

«Самый простой рецепт идеальных блинчиков. Рецептов блинов очень много, но я не понимаю, зачем нужны эти заморочки с кипятком, кефиром и прочими ненужностями? Яйцо, молоко и мука — это все, что нужно для идеальных тонких и вкусных блинов!» — говорит она.

Рецепт тонких блинов

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Молоко — 500 мл

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Сахар — 1 ст. ложка

Приготовление:

Яйца взбить с молоком, солью и сахаром. Постепенно всыпать муку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон.

Крем для блинных рулетов

Ингредиенты:

Творожный сыр — 200 г

Сливки 33% — 100 г

Сгущенка — 50 г

Приготовление:

Все ингредиенты соединить в миске и взбить миксером до пышной однородной массы. Крем должен получиться воздушным и хорошо держать форму.

«Основа для теста и крема у меня всегда одинаковая — я ее использую во всех рулетах. А уже дальше просто добавляю дополнительные ингредиенты: краситель, какао, печенье, ягоды. Так проще, быстрее и всегда получается вкусно», — делится Светлана.

Блинный рулет «Красный бархат»

Для начинки:

Замороженная вишня — 200 г

Сахар — 3 ст. ложки

Крахмал — 1 ст. ложка

Творожный крем

Красный пищевой краситель

Приготовление:

В готовое тесто добавить красный краситель, испечь 5–6 блинов. Вишню смешать с сахаром и крахмалом, уварить на медленном огне до загустения. Блины выложить внахлест, смазать кремом, распределить вишневую начинку и свернуть рулетом.

Фото: [ личный архив Светланы Кулик ]

«Для яркого цвета добавляйте краситель постепенно — лучше несколько капель, чем перебор. А перед нарезкой обязательно охладите рулет минимум час — тогда срез будет аккуратным и красивым», — советует фудблогер.

Желтый блинный рулет

Ингредиенты:

Желтый пищевой краситель

Цукаты

Творожный крем

Приготовление:

В тесто добавить желтый краситель, испечь блины. Выложить их полосой, смазать кремом, посыпать цукатами и аккуратно свернуть. Украсить дольками лимона и кремом.

«Блины для рулета должны полностью остыть — теплые блины растопят крем. И не надо жалеть крема по краям, чтобы рулет получился сочным по всей длине», — советует Светлана.

Фото: [ личный архив Светланы Кулик ]

Шоколадный блинный рулет Oreo

Ингредиенты:

Какао — 50 г

Печенье Oreo — для посыпки

Творожный крем

Приготовление:

В тесто добавить какао (лучше в два этапа, чтобы не было комочков), испечь шоколадные блины. Выложить их внахлест, смазать кремом, посыпать измельченным печеньем и свернуть рулетом.

«Какао лучше просеять перед добавлением — тогда блины будут нежными и без крупинок. А измельченное печенье добавляйте ближе к центру, чтобы при сворачивании начинка не высыпалась», — поделилась фудблогер.

Фото: [ личный архив Светланы Кулик ]

Светлана уверяет: такие рулеты выглядят эффектно в разрезе и точно станут хитом масленичного застолья. В соцсетях они сейчас на пике популярности — ярко, необычно и очень вкусно.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стал популярным рецепт кружевных блинов на просекко. Рецептом поделилась шеф‑кондитер.