Готовимся встречать: в «Лосином острове» назвали день, когда в Балашиху прилетит птица 2026 года

В День орнитолога сотрудники национального парка «Лосиный остров» подготовили для жителей Подмосковья познавательную онлайн-викторину. Участники не только проверили свои знания о пернатых, но и узнали немало любопытных деталей о птице 2026 года, сообщил REGIONS.

Птицей года стала чомга — вид, который ежегодно выбирает Союз охраны птиц России. Такая традиция существует уже три десятилетия и помогает привлечь внимание к сохранению мест обитания конкретных видов.

«Выбор 2026 года связан с трагическими событиями 2025 года, когда, разлив мазута на Черноморском побережье, нанес серьезный ущерб популяции зимующих там чомг», — подчеркнули в заповеднике.

Чомга — водоплавающая перелетная птица, чуть мельче обычной утки, длиной до полуметра. Весной ее легко узнать по характерным темным хохолкам на голове, напоминающим ушки, и рыжевато-бурому воротнику. Эти приметы позволяют отличить чомгу даже тем, кто никогда не интересовался орнитологией.

В 2025 году жители Балашихи не раз делились фотографиями чомги, замеченной на берегах Пехорки и Вьюнки. Птица занесена во вторую категорию редкости Красной книги Москвы, поэтому каждая встреча с ней вне заповедной зоны вызывала у горожан особый восторг.

В «Лосином острове» напоминают: водоплавающие возвращаются с зимовки позже остальных пернатых. В этом году их появления ждут ближе к концу марта.

