«Рыжая дрянь» и «противная старуха»: краснохвостый Пушкин потерял дом и работу из-за любви к болтливости

Сначала попугая выставила мама хозяйки-парикмахера, которой надоело слушать про «противную старуху» и тещины частушки. Затем птицу пришлось убрать из салона красоты, где Пушкин отпугивал клиенток заявлениями вроде «пора худеть», «рыжая дрянь» и «рожа страшная», перемежая их матерными куплетами про первых лиц государства.

Кульминация наступила в день, когда парикмахер срочно уехала к заболевшей матери и забыла отменить запись постоянной клиентки Лены. Та пришла в салон и застала Пушкина в сугробе у крыльца. Птицу выставили на мороз после того, как она назвала одну из вип-гостей воровкой.

«Мне он казался умненьким, как трехлетний малыш: например, говоришь ему "мороз", а он откликается "и солнце, день чудесный"! Или мог подпевать радио, это было нечто, когда он с Шаманом распевал "я русский". И это смешно, конечно — его стали обвинять в том, что он обзывается. Как попугай может обзываться?! Он просто повторяет!» — рассказала Елена Панова.

Лена забрала пернатого бунтаря к себе в Бронницы. Сначала думала — на пару дней, но оказалось, что насовсем. Прежняя хозяйка призналась: домой попугаю нельзя, на работу — тоже. Предложила платить за передержку, но Лена отказалась, попросив лишь разрешения навещать его.

Так в семье, где уже жили мама, папа, сын и кот Кузя, появился новый обитатель. Пушкин быстро освоился, виртуозно пародирует кошачье мяуканье и охотно поддерживает любую беседу. Кот предпочитает держаться на расстоянии. Спать Пушкин уходит в клетку, неизменно прощаясь по-французски: «Ор-р-реваур-р-р».

«Прочитала, что контакты с ним нужно устанавливать постепенно. Жако не созданы для одиночества, они обожают компанию, но должны привыкнуть к человеку и обстановке. Меня он явно выделяет, уже через пару дней он стал приветствовать, наклоняя голову и поднимая перья на голове, это очень приятно. Живем дальше!» — отметила Елена.

