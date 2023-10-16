«Готовиться к голоду»: Эксперт Соскин предрекает гражданскую войну на Украине

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире авторского YouTube-канала высказал мнение, что в ближайшее время на Украине начнется гражданская война, если Запад уменьшит финансовую и военную помощь Киеву, пишет агентство « РИА Новости ».

«Экономика Украины разрушена, и нужно готовиться к голоду. <…> Идет процесс обнищания», - высказал мнение экс-советник бывшего президента Украина Леонида Кучмы Олег Соскин

Эксперт высказал мнение, что на Украине с каждым днем ухудшается ситуация. То, что контрнаступление окончено, причем неуспешно, - это факт. Параллельно с этим экономика Украины в критическом состоянии.

«Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда гражданская война», - высказал мнение экс-советник бывшего президента Украина Леонида Кучмы Олег Соскин

Украина превратилась в банкрота. В следующем году государство не сможет самостоятельно выплачивать заработные платы военным или пенсии определенной категории населения, как и все другие выплаты. Если Запад перестанет помогать или уменьшит охват помощи, то наступит экономический кризис, ухудшится социальная обстановка.

О том, что Запад и США могут полностью прекратить помощь Украине, эксперт уже рассказывал в прошлых своих выступлениях. Есть и ряд других причин, которые неизбежно приведут к тому, что Украина перестанет занимать важную позицию для США: предстоящие президентские выборы в США и неудачное контрнаступление Украины. Так считает эксперт Олег Соскин.