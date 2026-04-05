«Готовиться к крайнему серьезному кризису»: глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии
Дмитриев: РФПИ в срочном порядке создал тест, лекарство и вакцину от COVID-19
Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети провел аналогию между нынешней ситуацией и тем, как начиналась пандемия COVID-19, сообщило РИА Новости.
Спикер рекомендовал готовиться к очень серьезному кризису, в том числе приобретать российские энергоносители.
«Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран», — написал Дмитриев в соцсети X.
Как заявил Дмитриев, его фонд своевременно понял угрозу и экстренно создал три продукта для борьбы с инфекцией: тест на коронавирус, лекарство и вакцину, которую позже одобрили более чем в 70 государствах.
Спикер также высказал мнение, что большая часть европейских и британских чиновников до сих пор не понимают масштаб проблемы, не признают своих просчетов и преуменьшают значение надвигающихся экономических потрясений.
«Наш совет... 1. Тщательно готовьтесь к чрезвычайно серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике. 2. Поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения. 3. Приобретайте российские энергоресурсы», — заключил глава РФПИ.
Ранее сообщалось, что рост населения перестал помогать экономике и угрожает планете.