Готовивший подрыв газопровода в Подмосковье раскаялся и признал вину: появилось видео задержания

Согласно информации, распространенной ФСБ России и процитированной ТАСС, задержанный по подозрению в подготовке диверсии на магистральном газопроводе в Подмосковье — лицо, действовавшее в интересах украинских спецслужб. В ходе следственных действий он выразил раскаяние и полностью признал свою вину. Данный факт нашел подтверждение в опубликованных видеоматериалах, зафиксировавших момент задержания.

По информации издания, гражданина России 1969 года рождения задержали в округе Московской области в ночное время в момент попытки подорвать газопровод. По предварительной информации, в 2024 году он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, где и был завербован украинскими спецслужбами.

По информации правоохранителей, задержанный долгое время готовился к теракту: самостоятельно приобрел автомобиль и электробур. Он постоянно поддерживал связь с украинскими спецслужбами. От них получил координаты тайника, где хранились самодельные взрывные устройства. Во время задержания правоохранители изъяли четыре самодельных взрывных устройства. Мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, чтобы установить и активировать СВУ.

ФСБ России опубликовала видео первой беседы с задержанным.

«Я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном», — сказал задержанный на видео.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала улыбающегося шпиона СБУ, готовившего взрыв самолета.