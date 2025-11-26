Странное поведение в зале суда: ФСБ показала улыбающегося шпиона СБУ, готовившего взрыв самолета

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеозапись с нестандартной реакцией россиянина Андрея Верьянова на оглашение ему сурового приговора. 55-летний мужчина был осужден за шпионскую деятельность и подготовку теракта по заказу украинских спецслужб.

Следствие установило, что Верьянов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал разведданные о работе систем противовоздушной обороны в Московской области. В число его задач входила также подготовка подрыва воздушного судна, принадлежавшего высокопоставленному российскому чиновнику. Планы злоумышленника были сорваны благодаря работе правоохранительных органов.

На опубликованных кадрах запечатлен седой мужчина в очках, с характерной бородкой-эспаньолкой, которого в наручниках приводят в зал суда. Верьянов ведет себя необычно спокойно: он улыбается, общается с адвокатом и периодически смотрит прямо в камеру.

В момент оглашения приговора он слушает с заметным вниманием, а затем вновь бросает взгляд в объектив. После завершения процесса его выводят из зала, при этом он несколько раз говорит «спасибо» и прощается фразой «до свидания».

Поведение осужденного, которое многие пользователи сочли странным и неадекватным, вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

