Готовивший взрыв в Рубцовске мужчина просит разрешить ему рыть окопы на СВО

Мужчина, который по распоряжению украинской террористической организации планировал подорвать важный объект в городе Рубцовск Алтайского края, раскаялся, сообщили РИА Новости . Он надеется, что сможет искупить вину в зоне СВО.

Мужчина понимает, что никто не доверит ему автомат. Он просит разрешить ему копать окопы в тылу, ведь это также большая помощь для военных СВО. Спикер прекрасно понимает, что обязан понести наказание за свой поступок.

Сотрудники правоохранительных органов, по рассказу мужчины, вели себя с ним жестко, но не превышали свои служебные полномочия.

«То есть вся пропаганда, то, что они говорят (участники украинской террористической организации - ред.), что государство гнилое, что законы не соблюдаются - с чего они это взяли?… Меня же не бьет никто, не унижает… Я - предатель… заблудший, который поверил в святые цели какие-то, а связался просто с подонками», — рассказал собеседник РИА Новости.

Мужчина рассказал, что после объявления частичной мобилизации испугался и принял решение уехать за границу. Там начал общаться с представителями одной террористической организации из Украины, которые дали ему распоряжение взорвать здание администрации Рубцовска.

Задержали его за несколько дней до торжественного празднования Дня города в Рубцовске. Дома обнаружили самодельное взрывное устройство.

«Я раскаялся полностью, конечно, извинился…», — признался собеседник агентства.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю сообщили, что мужчину могут приговорить к пожизненному заключению. Его обвиняют в организации террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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