Готовьтесь к грохоту: жителей Кемерова предупредили о мощном взрыве
Администрация Кемерова: подрывники проведут подрыв льда на реке Томь 27 марта
Фото: [Медиасток.рф]
В администрации Кемерова жителей города предупредили о мощном взрыве, который ожидается в пятницу, 27 марта, сообщил VSE42.RU.
По информации издания, взрыв проведут подрывники подрядной организации, которые уже прибыли на место и начали подготовительные работы. Цель — нарушить целостность льда на реке Томь в районе Коммунального моста в областном центре. В настоящее время его толщина достигла 42 см. Принятые меры, по мнению специалистов, позволят предотвратить проблемы во время ледохода.
По данным администрации, в настоящее время в Кемерове уже ведутся работы в месте, где в ближайшее время на глазах у всех взорвется мощная взрывчатка. Специалисты готовятся к проведению плановых мероприятий, связанных с использованием взрывчатых веществ на открытой территории.
«Теперь все нужные данные собраны, подрядчики производят расчеты и готовятся подорвать лед в следующую пятницу, 27 марта», – проинформировали в мэрии Кемерова.
По данным администрации, точное время проведения работ в следующую пятницу специалистами еще не согласовано.
Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов в телеграм-канале проинформировал, что на время проведения взрывных работ движение транспорта и пешеходов по Кузнецкому мосту будет полностью перекрыто.
