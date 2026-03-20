Готовьтесь к грохоту: жителей Кемерова предупредили о мощном взрыве

В администрации Кемерова жителей города предупредили о мощном взрыве, который ожидается в пятницу, 27 марта, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, взрыв проведут подрывники подрядной организации, которые уже прибыли на место и начали подготовительные работы. Цель — нарушить целостность льда на реке Томь в районе Коммунального моста в областном центре. В настоящее время его толщина достигла 42 см. Принятые меры, по мнению специалистов, позволят предотвратить проблемы во время ледохода.

По данным администрации, в настоящее время в Кемерове уже ведутся работы в месте, где в ближайшее время на глазах у всех взорвется мощная взрывчатка. Специалисты готовятся к проведению плановых мероприятий, связанных с использованием взрывчатых веществ на открытой территории.

«Теперь все нужные данные собраны, подрядчики производят расчеты и готовятся подорвать лед в следующую пятницу, 27 марта», – проинформировали в мэрии Кемерова.

По данным администрации, точное время проведения работ в следующую пятницу специалистами еще не согласовано.

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов в телеграм-канале проинформировал, что на время проведения взрывных работ движение транспорта и пешеходов по Кузнецкому мосту будет полностью перекрыто.

Ранее сообщалось, что весенний подъем воды не означает восстановление реки Тура.