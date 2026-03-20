Опасность маловодья: эксперты считают, что весенний подъем уровня воды лишь временный — к лету река может снова обмелеть

Гидролог Сергей Демченко и эколог Ирина Гаврина высказали мнение, что приток реки в весенний период времени не свидетельствует о ее восстановление. Свою точку зрения они пояснили на примере состояния реки Тура: уровень воды постепенно растет, но река по-прежнему остается ниже нулевой отметки, сообщил nashgorod.ru.

Гидролог Демченко высказал мнение, что с наступлением тепла уровень воды действительно пойдет вверх благодаря таянию снегов и поступлению талых вод. Однако этот подъем, вероятнее всего, окажется кратковременным. Уже к лету река способна вновь упасть до низких отметок, поскольку общая водность остается пониженной. Причем, по мнению специалиста, спад может произойти довольно стремительно.

«Мы наблюдаем маловодный цикл. Это означает, что после прохождения весеннего пика уровень может довольно быстро снижаться. В отдельных сценариях река способна снова уйти в минус», — добавил эксперт.

Эколог Гаврина поддерживает данную точку зрения. Эксперт считает, что кратковременный подъем — это не признак восстановления водного объекта. Если маловодье длится несколько лет подряд, природный баланс просто не успевает вернуться в норму.

«Даже после паводка уровень может снижаться быстрее обычного, потому что водный баланс уже нарушен», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к весеннему половодью.