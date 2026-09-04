«Покормили, включили кондиционеры»: рейс в Сочи отправили в Чечню из-за атаки БПЛА — пассажиры рассказали об обстановке

Утренний рейс из Тюмени в Сочи в пятницу, 4 сентября, вместо курортного аэропорта доставил пассажиров в Чечню. Самолет перенаправили на запасной аэродром из-за ограничений работы воздушной гавани Сочи, связанных с масштабной атакой беспилотников, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, самолет вылетел из Рощино около пяти утра. Пассажиры рассчитывали провести в воздухе несколько часов и приземлиться на черноморском побережье, однако из-за ситуации на юге России планы резко изменились. Борт направили на запасной аэродром в Чеченской Республике.

«Пока ситуация на борту нормальная. Нас покормили, включили кондиционеры. Сидим, ждем. Нам объясняют, что произошло крупное происшествие, что была атака. Пока вот так сидим в самолете и ждем дальнейшей информации», — рассказала пассажирка.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, в ночь на 4 сентября Сочи и федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке беспилотников. Обломки дронов обнаружили в разных частях города, в ряде зданий повреждено остекление, на нефтебазе произошло возгорание. Пострадавших нет.

Работа аэропорта Сочи была временно ограничена из-за угрозы безопасности полетов. Росавиция ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рекомендовав пассажирам следить за статусом рейсов по онлайн-табло.

Проблемы затронули не один рейс из Тюмени. На табло в аэропорту Рощино значатся задержки нескольких рейсов в Сочи, запланированных на утро 4 сентября. Один из самолетов, который должен был вылететь около 5:35, пассажиры ориентировочно будут ждать до 19 часов. Еще один рейс также перенесли на более позднее время.

Ситуация может меняться в течение нескольких часов: аэропорт Сочи работает в условиях ограничений, а авиакомпании корректируют расписание с учетом решений авиационных властей. Пассажирам, планирующим вылет в Сочи или обратно, перед поездкой стоит обязательно проверить статус рейса через онлайн-табло аэропорта и официальные сообщения авиакомпании — расписание может измениться даже после прибытия пассажиров в аэропорт.

Ранее сообщалось, что дебош на рейсе из Новокузнецка обернулся для пассажира административным арестом.